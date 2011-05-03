Тимошенко подала жалобу на следователя и зама генпрокурора

Лидер ВО "Батькившина" Юлия ТИМОШЕНКО подала жалобу на следователя и первого заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА в связи с недопуском народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО к ее защите.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам после посещения Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

«Я подала соответствующую жалобу на незаконные действия. Подала жалобу на господина КУЗЬМИНА, касающуюся того, что он не допускает моего защитника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «следственных действий сегодня не было, и допрос ограничился лишь подачей документов относительно вступления в дело защитника ВЛАСЕНКО».

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, она напомнила следователю о том, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 12-й день голодает в СИЗО в знак протеста против продления его ареста.

«Я еще раз подняла вопрос перед следователями, чтобы также передали своему руководству, что Юрий ЛУЦЕНКО голодает 12-й день. Еще несколько дней - и надо будет вызывать скорую спасать его жизнь», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она до сих пор не получила ответа от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ на свое заявление о голодовке Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО.

Она вновь призвала общественность и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА обратить внимание на незаконное содержание Ю.ЛУЦЕНКО под стражей после окончания расследования. Ю.ТИМОШЕНКО также потребовала освободить его из СИЗО.