Избирательную кампанию ПР проведут американцы?

Народный депутат V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает, что может возглавить избирательный штаб Партии регионов. «Официально это решение еще не принято, - сказал нардеп, - оно будет рассматриваться на политсовете партии через семь - десять дней».

Как сказал Б.Колесников, ему было бы интересно провести избирательную кампанию, однако в партии немало достойных людей, которые зарекомендовали себя во время предыдущих кампаний. «Я не шучу. Причем это необязательно депутаты», - отметил Б.Колесников.

Говоря о политтехнологах, которые будут помогать проводить избирательную кампанию, депутат сообщил, что работать будет сборная команда. «Общеизвестно: американцы - лучшие маркетологи в мире. Не сделать таких профессионалов частью команды - просто бессмысленно. Кто лучше других раскроет плюсы предлагаемого социального пакета? Кто лучше объяснит макроэкономические показатели? С Партией регионов на выборах будет работать команда, которая состоит из лучших специалистов, которые есть в мире. Речь идет о профессионалах в сфере «Паблик релейшенз» в такой узкой сфере, как подготовка и проведение избирательных кампаний», - рассказал Б.Колесников.

Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что в следующую Верховную Раду пройдутпартии действующей коалиции, а также БЮТ и «Наша Украина», причем Партия регионов улучшит результат 2006 года и наберет наибольшее количество голосов.

«Что касается «роялей в кустах», то, думаю, в парламент попадет ЛУЦЕНКО. Он сейчас раскручен, как МАККАРТНИ после Yesterday. Так он и есть yesterday», - заявил Б.Колесников.

«Первый (этап съезда Партии регионов- УНИАН) состоится в середине июля, а второй, согласно с предвыборным законодательством, которое предусматривает утверждение списков кандидатов в депутаты от партии, не позже установленного срока - или 4, или 11 августа», - заявил Б.Колесников.