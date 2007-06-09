Избирательную кампанию для ”Регионов” проведут американцы?

Народный депутат V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает, что может возглавить избирательный штаб Партии регионов.

В интервью еженедельнику «Зеркало недели» на вопрос, можно ли его назвать де-факто руководителем избирательного штаба партии, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Официально это решение еще не принято, оно будет рассматриваться на политсовете партии через семь - десять дней».

Как сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, ему было бы интересно провести избирательную кампанию, однако в партии немало достойных людей, зарекомендовавших себя во время предыдущих кампаний. «Я не шучу. Причем это необязательно депутаты», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Говоря о политтехнологах, которые будут помогать проводить избирательную кампанию, депутат сообщил, что работать будет сборная команда. «Общеизвестно: американцы - лучшие маркетологи в мире. Не сделать таких профессионалов частью команды - просто глупо. Кто лучше других раскроет плюсы предлагаемого социального пакета? Кто лучше объяснит макроэкономические показатели? С Партией регионов на выборах будет работать команда, состоящая из лучших специалистов, которые есть в мире. Речь идет о профессионалах в сфере «паблик рилейшенз» в такой узкой сфере как подготовка и проведение избирательных кампаний», - рассказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он сообщил, что бюджет предвыборной кампании Партии регионов точно можно будет назвать после принятия соответствующего решения политсоветом.

Аудит предвыборных ресурсов и мощностей партия, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, начала проводить в понедельник, 4 июня.