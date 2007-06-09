Регионалы назвали дату, когда утвердят списки

Очередной съезд Партии регионов пройдет в два этапа - в июле и в августе.

Об этом заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня).

«Первый (этап съезда - УНИАН) состоится в середине июля, а второй, согласно предвыборному законодательству, предусматривающему утверждение списков кандидатов в депутаты от партии, не позже положенного срока - либо 4, либо 11 августа», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.