Регионалы назвали дату, когда утвердят списки

12:16, 09 июня 2007
Политика
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Съезд пройдет в два этапа

Очередной съезд Партии регионов пройдет в два этапа - в июле и в августе.

Об этом заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня).

«Первый (этап съезда - УНИАН) состоится в середине июля, а второй, согласно предвыборному законодательству, предусматривающему утверждение списков кандидатов в депутаты от партии, не позже положенного срока - либо 4, либо 11 августа», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

 

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