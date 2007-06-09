Колесников назвал Луценко ”роялем в кустах”

Народный депутат V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что в следующую Верховную Раду пройдут партии действующей коалиции, а также БЮТ и «Наша Украина», причем Партия регионов улучшит результат 2006 года и наберет наибольшее количество голосов.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня).

«Что касается «роялей в кустах», то, думаю, в парламент попадет ЛУЦЕНКО. Он сейчас раскручен, как МАККАРТНИ после Yesterday. Да он и есть yesterday», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он не стал уточнять, войдут ли в избирательный список Партии регионов такие кандидаты как Анатолий КИНАХ, Александр КУЗЬМУК, Виктор МЕДВЕДЧУК, Инна БОГОСЛОВСКАЯ и т.д., отметив, что ответ на этот вопрос даст президиум партии. «Не вижу ничего плохого, если в списке будет КУЗЬМУК. В целом, сложно сказать, кто из названных политиков может послужить делу укрепления бренда партии, а кто - нет. Ответ может быть дан после тщательного исследования», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вместе с тем, он заявил, что был бы не против, если бы избирательный штаб Партии регионов возглавил А.КИНАХ.