Янукович ветировал закон о коммерческом учете газа
Так как потребители - в минусе
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основанием для такого решения стало то, что введение некоторых положений закона могло привести к сужению прав граждан Украины на получение надлежащего энергоснабжения.
В частности, в законе недостаточной четко урегулирован вопрос ответственности газораспределительных организаций за своевременную установку гражданам Украины приборов учета газа.
“Президент Украины не может согласиться с тем, что эта ответственность перекладывается на потребителей, которые в результате несвоевременной установки по вине организаций счетчиков могут быть лишены возможности пользоваться природным газом”, - подчеркнули в пресс-службе.
Также некоторые предусмотренные законом сроки установки счетчиков природного газа не могут быть соблюдены, поскольку они уже прошли.
Кроме того, говорится в сообщении, в законе не было учтено установленное ранее принятыми актами законодательства разграничение функций между участниками газового рынка в соответствии с европейской практикой.
В своих предложениях глава государства определил меры, которые необходимо предпринять для урегулирования указанных выше вопросов, и предложил соответствующие изменения к Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
Как сообщал УНИАН, закон, согласно которому поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета, Верховная Рада приняла 7 апреля.
Соответствующий закон предусматривает установку счетчиков газа для всех категорий потребителей за счет госбюджета и поставщиков газа.