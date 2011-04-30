Янукович ветировал закон о коммерческом учете газа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основанием для такого решения стало то, что введение некоторых положений закона могло привести к сужению прав граждан Украины на получение надлежащего энергоснабжения.

В частности, в законе недостаточной четко урегулирован вопрос ответственности газораспределительных организаций за своевременную установку гражданам Украины приборов учета газа.

“Президент Украины не может согласиться с тем, что эта ответственность перекладывается на потребителей, которые в результате несвоевременной установки по вине организаций счетчиков могут быть лишены возможности пользоваться природным газом”, - подчеркнули в пресс-службе.

Также некоторые предусмотренные законом сроки установки счетчиков природного газа не могут быть соблюдены, поскольку они уже прошли.

Кроме того, говорится в сообщении, в законе не было учтено установленное ранее принятыми актами законодательства разграничение функций между участниками газового рынка в соответствии с европейской практикой.

В своих предложениях глава государства определил меры, которые необходимо предпринять для урегулирования указанных выше вопросов, и предложил соответствующие изменения к Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Как сообщал УНИАН, закон, согласно которому поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета, Верховная Рада приняла 7 апреля.

Соответствующий закон предусматривает установку счетчиков газа для всех категорий потребителей за счет госбюджета и поставщиков газа.