Бойко: Янукович сказал, что нам подачки не нужны

В ходе газовых переговоров между Украиной и Россией не обсуждаются вопросы раздела территорий.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

"На всех переговорах по газу, и вообще по чувствительным вопросам, мы ориентируемся и поддерживаем позицию президента, который сказал, что нам подачки никакие не нужны. Мы партнеры, мы будем строить отношения, со всеми нашими коллегами, как партнеры", - цитирует Украинская правда.

"Никакие политические уступки даже не рассматриваются. Позиция президента: у нас самодостаточная страна, и мы справимся сами с этими проблемами", - отметил министр.

Бойко подчеркнул, что "никакой Керченский пролив, никакие территории даже не звучат".