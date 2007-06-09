О чем говорили Ющенко с Януковичем в Борисполе

Почти четыре часа продолжалась в пятницу встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧОМ в Борисполе.

Президент и премьер встретились сразу после прилета главы государства из Хмельницкого, сообщает «5 канал».

Руководитель правительства встречал Президента возле трапа самолета. Оттуда они сразу же отправились на совещание.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ обсудили политическую ситуацию в стране и вопрос соблюдения договоренностей, достигнутых 27 мая.

Встреча проходила за закрытой для прессы дверью. Впрочем, среди присутствующих в Борисполе заметили и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, отмечает “5 канал” и добавляет, что Председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА на встрече не было.

Как сообщал УНИАН, после долговременных переговоров, на рассвете 27 мая, Президент В.ЮЩЕНКО, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ и Председатель Верховной Рады пятого созыва А.МОРОЗ достигли договоренности о внеочередных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.