Фракция НУ-НС развалится?

«Фракция «Наша Украина – Народные самооброна» уже давно как целостная структура не существует. В ней большинство людей – те, которые «тушками» поддерживают власть». Об этом во время пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат Украины, член фракции НУ-НС, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Он подтвердил информацию о том, что сейчас идут переговоры относительно выхода из фракции НУ-НС оппозиционной группы, которая бы, согласно закону о Регламенте ВР, получила право фракции численностью 15 человек.

«В конце концов, надо провести черту. Как она проходит в обществе: здесь банда, которая нарушает Конституцию и разворовывает страну, а здесь – народ, над которым издеваются. Так же и в парламенте: это – провластные депутаты, которые поддерживают банду, а это – оппозиция, которая не разделяет такую политику и выступает с другими подходами».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, «так будет честно».

«Поэтому когда я прихожу в студию, говорят: «это - депутат от НУ-НС А.ГРИЦЕНКО». А рядом – депутат от НУ-НС ЖВАНИЯ, другой депутат от НУ-НС из «Единого Центра». Но они – власть, а я – оппозиция», - объяснил лидер «Гражданской позиции».

По словам А.ГРИЦЕНКО, сегодня оппозиционеры в НУ-НС находятся в меньшинстве. Поэтому он поставил подпись за создание отдельной группы, которая будет стоять на сугубо оппозиционных принципах, голосовать совместно, «под нуль».

А.ГРИЦЕНКО назвал еще одно требование к членам будущей оппозиционной группы – личное голосование, без передачи депутатской карточки другим – «чтобы не было игры на пианино».

«Речь идет о самоидентификации. Надо вычленить из аморфного, непонятного ни для кого НУ-НСУ тех, кто четко скажет: мы в оппозиции. А те, кто останется, или пусть вступают в коалицию, или будут находиться дальше в НУ-НСІ как «болото». Это уже их проблемы», - сказал депутат.