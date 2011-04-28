ГПУ уже угрожает Тимошенко арестом?

Генеральная прокуратура Украины обвиняет экс-премьер-министра, председателя партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО в умышленном затягивании следствия и вызывает ее снова вместе с защитником 29 апреля на 15.00 для предъявления обвинения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ подтвердили, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня посещала следователя в 10 час. утра. "Несмотря на то, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник сорвали проведение следственных действий, сегодня она явилась без защитника и сообщила, что принимать участие в следственных действиях без него не будет. На попытку следователя разъяснить ей требования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок проведения следственных действий при участии защитника, последняя без разрешения следователя покинула Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура также напоминает Ю.ТИМОШЕНКО, что в отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде. "В случае, если избранная мера пресечения не обеспечивает выполнения процессуальных решений, она может быть изменена, согласно требованиям закона, на более суровую", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, Генеральная прокуратура Украины обвинила Ю.ТИМОШЕНКО в срыве следственных действий и снова вызвала ее в следственное управление.

Позже пресс-секретарь лидера партии Марина СОРОКА подтвердила, что лидер партии "Батьківщина" сегодня утром посетила Генеральную прокуратуру.

"Сегодня ровно в 10.00 утра Юлия ТИМОШЕНКО посетила Генеральную прокуратуру, передала следователю жалобу о незаконности возбуждения уголовного дела с требованием его закрыть", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к следователю с ходатайством предоставить ей разрешение на осуществление поездки в Сумскую область 5-6 мая для встречи с жителями области.