В Севастополе у власти спрашивали: ЧФ стоит. Где дешевый газ?

Участники митинга в Севастополе единогласно поддержали резолюцию, в которой призвали отправить в отставку Кабинет министров и денонсировать харьковские соглашения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

В сообщении сказано, что сегодня в Севастополе около пятисот членов и активистов «Фронту Змін» приняли участие в митинге «Черноморский Флот стоит. Где дешевый газ?». В нем также отмечено, что «несмотря на препятствия со стороны власти, в Севастополь достались представители «Фронту Змін» из Николаева, Херсона, Одессы, Львова и Симферополя, но не смогли выехать на митинг представители партии из Днепропетровска и большинство людей из Николаева».

В “Фронті Змін” отмечают, что «митингующих со всех сторон окружили милиционеры - их количество было примерно равно количеству участников митинга». А в то же время «небольшое количество пожилых людей с российскими флагами собралась возле митингующих, выкрикивая, что Севастополь всегда был и остается российским городом».

Выступая на митинге, член Бюро партии «Фронт Змін» Олег МАНДЮК отметил, что подписывая харьковские соглашения, «нынешняя власть блефовала - никакого фактического удешевления газа Украина не получила». Он также подчеркнул, что харьковские соглашения фактически стали «продолжением сдачи интересов государства, начало которому положило правительство ТИМОШЕНКО, подписав в 2009 году «кабальное для Украины» газовое соглашение». По его словам, власть доказала «несостоятельность выполнить обещанное украинцам, поэтому «Фронт Змін» требует отставки нынешнего правительства».

Член Совета партии «Фронт Змін» Андрей ПЫШНЫЙ подчеркнул, что харьковские соглашения - это политическое и экономическое поражение страны. «Из обещанного властью украинцы не получили ничего. Флот стоит, но Украина платит за газ больше, чем Германия или Великобритания. Разрекламированная властью скидка на газ для Украины превратилась в рост цен на газ для украинцев почти вдвое», - заявил он.

По его словам, «Севастополь так и не увидел обещанных ежегодных 4 миллиарда инвестиций и выплат за базирование российского флота, ведь Ведь мифическая скидка за газ пошла в государственный бюджет в качестве платы за базирование ЧФ, а Севастополю никто так и не компенсировал аренду 19 000 гектаров бесценной курортной земли». Он добавил, что власть обещала Севастополю новые рабочие места, однако безработных в городе только за прошлый год стало на полторы тысячи больше. «И 60% из них сокращены с предприятий Черноморского Флота», - подчеркнул он.

А. ПЫШНЫЙ сказал, что «харьковские соглашения не соответствуют интересам украинского государства и негативно сказываются на жизни граждан». «Из-за провальной государственной политики и явной неспособности правительства обеспечить выполнение обещанного, мы требуем отправить это правительство в отставку. Мы также требуем денонсировать харьковские соглашения!»- заявил он.

Координатор направления «Безопасность страны» Михаил БАШКИРОВ подчеркнул, что через год после харьковских соглашений не изменилось состояние украинского флота. « Мы не строим новые корабли, не восстанавливаем старые, а единственная украинская подводная лодка не отремонтирована и стоит приваренная к причалу, чтобы не пойти ко дну»- подчеркнул он. При этом добавил, что социальное обеспечение военнослужащих на сегодня «ужасное». «У нас 45 тысяч бесквартирных военных, у военнослужащих нет льгот, у них нет доступа даже к бесплатной медицине. Вывод один: у действующей власти нет последовательной политики ни относительно развития Украины в целом, ни относительно армии и флота»- сказал М.БАШКИРОВ.

Выступили на митинге с критикой харьковских соглашений, которые не принесли обещанного улучшения жизни ни севастопольцам, ни всем украинцам, также председатель Севастопольской городской организации «Фронт Змін» Анатолий ВУС, председатель Николаевской районной организации партии Ольга ОКУНЕВА, первый заместитель председателя Николаевского областного «Фронта Змін» Вадим ПОДБЕРЕЗНЯК.