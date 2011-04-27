На подступах к администрации Януковича собираются активисты и милиция

В центре Киева в среду утром собираются группами люди. Об этом сообщает Украинская правда.

В частности, сосредоточение преимущественно молодых людей заметны на выходе из метро Крещатик, неподалеку от Администрации президента.

По состоянию на 8 утра они не держат в руках никакой символики, но, очевидно, действуют организованно.

Рядом, вдоль дороги по улице Институтская, а также на улице Банковая, где находится Администрация президента, стоят работники МВД, среди которых есть и женщины.

На Банковой также стоит ряд милицейских автобусов с представителями МВД в них. Немного дальше от АП по той же улице установлено несколько биотуалетов.

В среду, 27 апреля, партия "Наша Украина" планирует провести в 11:00 свой съезд под стенами Верховной Рады. А вечером 14 оппозиционных партий проведут свою акцию против "харьковских соглашений" с Россией в столичном парке Шевченко.

Вместе с тем, как сообщила сеть "Опір" со ссылкой на источники в Киевской горгосадминистрации, Партия регионов и ее молодежная организация запланировали мероприятия в Мариинском парке, вокруг Верховной Рады и у Администрации президента.