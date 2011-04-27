Тимошенко может отдать Соболеву Киев и Львов

Партия "Реформы и Порядок" может объединиться с партией "Батькивщина", сообщают источники "Украинской правды".

"Реформы и Порядок", возглавляемые депутатом от БЮТ Сергеем Соболевым, вольются в "Батькивщину", а за это получат престижный участок работы.

В частности, по словам источников в окружении Тимошенко, она пообещала партии "Реформы и Порядок", что их представители возглавят организации "Батькивщины" в городах Киеве и Львове.

На должность руководителя горкома "Батькивщины" в Киеве претендует депутат Верховной Рады Остап Семерак, а во Львове - Олег Бас, бывший депутат Львовского горсовета.