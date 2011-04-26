Януковича с Медведевым по Чернобылю водит экскурсовод Балога

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня в Чернобыле заложили первый камень в фундамент будущего памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, также В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ посетили мемориальный комплекс «Звезда Полынь». Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА провел для глав государств короткую экскурсию.

Президенты также осмотрели экспозицию музейного комплекса мемориала. Автор экспозиции музея художник Анатолий ГАЙДАМАКА рассказал президентам о замысле ее создания и ход практической реализации.

Кроме того, Президент Украины и России посетили Свято-Ильинский Чернобыльский храм, где предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всей Руся КИРИЛЛ отправил короткий пасхальный молебен.

На молебне также присутствовал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР.

После богослужения патриарх КИРИЛЛ передал настоятелю Свято-Ильинского Чернобыльского храма отцу НИКОЛАЮ образ Спаса нерукотворного, а верующим – образ Спасителя с патриаршим благословением в память о пребывании в этом храме в день 25-й годовщины Чернобыльской трагедии.

Патриарх КИРИЛЛ освятил колокольню возле храма, после чего Президенты Украины и России вместе с предстоятелями Украинской и Русской православных церквей ударили в колокол.