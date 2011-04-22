Фельдман сослался на Януковича, но парламентский комитет был против

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности не поддержал законопроект народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА № 7299 «О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях" (о возвращении культового имущества религиозным организациям).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, согласно процедуре, следующим этапом прохождения законопроекта будет вынесение его на голосование в сессионный зал, где окончательное решение будет определено депутатским большинством.

При этом в сообщении отмечается, что законопроект А.ФЕЛЬДМАНА отвечает озвученным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ инициативам на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций Украины, и предусматривает передачу в бесплатное пользование или возвращение в собственность религиозных организаций культового имущества, которое находится в фондах Национального архивного фонда.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что возвращение церковной собственности должно быть делом государственного внимания и контроля, отметив чрезвычайную чувствительность церковных имущественных вопросов.

“Убежден, что решение этих проблем будет способствовать восстановлению исторической справедливости в отношении верующих”, - сказал глава государства.

Президент напомнил, что поручил возобновить работу Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров.