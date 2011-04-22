Патриарх Теофил ІІІ омыл ноги священникам

В Чистый четверг, 21 апреля, украинские журналисты, находящиеся в Иерусалиме с пресс-туром, организованным Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX) при содействии Украинской православной церкви, стали свидетелями ритуала омовения ног священникам Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОМ ІІІ, что символизирует душевную чистоту, выражавшуюся через смирение и любовь к ближнему.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе инициатора пресс-тура, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, помимо посещения святых мест программой пресс-тура предусмотрены встречи журналистов с церковными иерархами, политическими и общественными деятелями.

Так, состоялась беседа представителей украинских СМИ и главы Межпарламентского депутатского объединения «Украина – Израиль» А.ФЕЛЬДМАНА с одним из лидеров парламентской коалиции, депутатом Кнессета от партии Кадима Зеэвом ЭЛЬКИНЫМ, который поддержал идею украинского коллеги провести осенью бизнес-форума «Украина – Израиль» и создать одноименный специализированный информационный центр.

Также А.ФЕЛЬДМАН провел для журналистов экскурсию по ночному Иерусалиму.

Как сообщал УНИАН, с 20 по 23 апреля украинские журналисты находятся с пасхальным пресс-туром в Израиле, цель которого – через СМИ познакомить украинцев с традициями, главными религиозными праздниками и особенностями верований представителей крупнейших религиозных общин мира.