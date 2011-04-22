Еврейская Аль-Джазира набирает обороты

В пятницу, 22 апреля, завершено создание телевизионного канала под рабочим названием Jewish News One, о котором было заявлено на проходившем в Париже крупнейшем европейском еврейском форуме.

Как стало известно MIGnews.com, генеральным продюсером канала назначен Питер Дикинсон (Peter Dickinson).

Известно также, что канал откроет штаб-квартиры в пяти городах - Брюсселе, Тель-Авиве, Вашингтоне, Париже и Киеве. Вещание будет вестись 24 часа в сутки на четырех языках. Стартует проект на английском, но со временем канал перейдет еще на французский, немецкий и русский языки вещания.

Ответственным за организацию и запуск телеканала Jewish News One является вице-президент Европейского еврейского союза (EJU) Вадим Рабинович.

"Наша команда работает "коммунистическими" темпами. Планируем, что в ближайшие 2-4 месяца Jewish News One начнет работать в режиме первичного вещания (под первичным вещанием подразумевается англоязычная версия). Мы надеемся, что новый канал станет уникальным источником информации, в том числе, и по событиям Ближнего Востока", - заявил он в интервью изданию.

На Jewish News One будут работать люди из разных стран, но большая часть представителей Великобритании. Связано это и с тем, что версия запуска - англоязычная.

Канал будет освещать общемировые новости, но, как заметил Рабинович, какие-то вещи он будет стремиться донести через призму именно еврейского мировосприятия.

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Как сообщал УНИАН, в апреле в Париже состоялся крупнейший европейский еврейский форум, в котором принимали участие делегаты из 28 стран Европы и многих других стран мира. Делегаты единодушно поддержали идею создания Европейского еврейского союза (EJU), избрав на ближайшие пять лет президентом украинского бизнесмена Игоря Коломойского.