Украинец подал в суд на Януковича за «харьковские соглашения»

Активист Сети гражданского действия "Опір" Андрей ЛЕВУС обратился с административным иском в Высший административный суд Украины о признании противоправными действия Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА при подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Сети гражданского действия "Опір", этот иск был подан 21 апреля.

"Я решил воспользоваться таким правом. Надеюсь, что суд проявит свою профессиональность и незаангажированность. В любом случае, антиукраинским харьковским соглашениям следует оказывать сопротивление и в судах, и во время протестных акций", - сказал А.ЛЕВУС.

В своем иске активист ссылается на нормы Конституции Украины, Закона Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" и Закона Украины "О международных договорах Украины". По мнению А.ЛЕВУСА, действиями Президента Украины по подписанию соглашения создана угроза национальным интересам и национальной безопасности Украины, экономической безопасности Украины, пренебрегаются права народа Украины, нарушены, в частности, его личные права, свободы и интересы в сфере публично-правовых отношений.

Истец требует признать противоправными действия Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно подписания Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины 21 апреля 2010 года.

Кроме того, А.ЛЕВУС также просит суд признать противоправной бездеятельность Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно невнесения в Верховную Раду Украины проекта закона "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Истец также считает, что суд должен обязать Президента Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона Украины "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".