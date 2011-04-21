У Яценюка открестились от скандально известного экс-чиновника

«Фронт Змін» отрицает информацию, что подозреваемый в избиении рыбаков бывший председатель Заставненской районной государственной администрации Михаил БОЙЧУК является членом этой партии.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении “Фронта Змін”.

“Масштабная кампания по дискредитации оппозиции набирает обороты. Чтобы отвлечь внимание от преступлений власти, правящая партия прибегает к откровенной лжи”, - отметили во “Фронте Змін”. (УНИАН. Партия регионов заявила, что М.БОЙЧУК, по состоянию на 21.04.2011 г., значится председателем Заставненской районной организации политической партии «Фронт Змін»).

“Официально заявляем - Михаил БОЙЧУК не является членом «Фронта Змін», - подчеркивается в заявлении. Как объяснили в партии, определенный период времени М.БОЙЧУК возглавлял Заставненскую районную организацию партии, однако в апреле 2010 года он был назначен Президентом на должность главы Заставненской районной государственной администрации Черновицкой области, после чего его исключили из рядов партии.

В частности, как отмечается в заявлении, “поскольку «Фронт Змін» после победы на выборах Президента 2010 года Виктора ЯНУКОВИЧА объявил о переходе в оппозицию, партия настояла на том, чтобы Михаил БОЙЧУК вышел из партии и сложил с себя полномочия председателя местной парторганизации. Соответствующее заявление он написал 24 апреля 2010 года”. “Михаил БОЙЧУК был исключен из партии решением совета Черновицкой областной организации от 16 августа 2010 года. Заставненскую районную организацию «Фронта Змін» возглавил Антон ЯЦЕНЮК”, - подчеркивается в сообщении.

“Особо обращаем ваше внимание на то, что Михаил БОЙЧУК возглавлял список Партии регионов на местных выборах в октябре 2010 года в Заставненский районный совет. Поэтому Партии регионов не удастся отмежеваться от своего одиозного соратника”, - отметили во “Фронте Змін”.

“Не нужно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Признавать свои ошибки – это проявление воли и силы. Попытка скрыть свои ошибки – это признак слабости. Власть должна продемонстрировать силу и признать свою ошибку в том, что назначила на ответственную должность человека, которого теперь обвиняют в зверском избиении людей», - заявил лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.