Ющенко трудоустроил Ставнийчук

16:49, 06 июня 2007
Политика
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Текст указа - на сайте главы государства

Ставнийчук
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Марину СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. М.СТАВНИЙЧУК была членом Центральной избирательной комиссии по декабрь 1999 г. и заместителем председателя ЦИК с декабря 2004 г.

1 июня текущего года ВР назначила новый состав ЦИК, и М.СТАВНИЙЧУК не вошла в этот состав.

 

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