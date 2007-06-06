Ющенко трудоустроил Ставнийчук
16:49, 06 июня 2007Политика
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Текст указа - на сайте главы государства
|Марина Ставнийчук
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. М.СТАВНИЙЧУК была членом Центральной избирательной комиссии по декабрь 1999 г. и заместителем председателя ЦИК с декабря 2004 г.
1 июня текущего года ВР назначила новый состав ЦИК, и М.СТАВНИЙЧУК не вошла в этот состав.
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