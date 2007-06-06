Ющенко трудоустроил Ставнийчук

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Марину СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. М.СТАВНИЙЧУК была членом Центральной избирательной комиссии по декабрь 1999 г. и заместителем председателя ЦИК с декабря 2004 г.

1 июня текущего года ВР назначила новый состав ЦИК, и М.СТАВНИЙЧУК не вошла в этот состав.