Наша Украина обещает свои голоса за законопроект о земельном кадастре

Народные депутаты, члены партийной группы «Наша Украина» единогласно поддержат законопроект о земельном кадастре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Наша Украина” со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя политсовета «Нашей Украины» Виктора МАТЧУКА.

Этот документ во вторник, 19 апреля, был внесен в Верховную Раду, и может быть включен в повестку дня уже в этот четверг.

Депутат отметил, что земля на сегодняшний день является наиболее ликвидным активом в Украине, поэтому в этой сфере должен быть наведен элементарный порядок.

«Должна заработать понятная для всех система учета земельных участков - чтобы каждый человек без препятствий мог ознакомиться с основными характеристиками участка, его оценочной стоимостью, плодородием, местонахождением. Сегодняшний закон дает ответы на такие вопросы, поэтому мы решили его поддержать», - объяснил член «Нашей Украины».

Как сообщил В.МАТЧУК, в соответствии с законопроектом, земельный участок должен регистрироваться лишь один раз. «Сейчас эта ситуация выглядит так, что, например, после продажи земли все документы новому владельцу нужно оформлять заново. В законе о земельном кадастре заложен один из основных принципов – земля регистрируется лишь раз, получая индивидуальный номер. Потом ее можно продавать, дарить, отдавать в аренду, в залог банку, не тратя времени на новое оформление того же пакета документов», - объяснил В.МАТЧУК.

Также, по его словам, до 2013 года должно быть отменено понятие государственных актов на землю, а основным документом на земельный участок станет выписка из государственного реестра.

Законопроект, кроме того, обязывает провести оценочную стоимость каждого земельного участка. «Если в будущем заработает рынок земли, то именно эта оценочная стоимость не позволит задешево скупать землю. Это фактическое введение стартовой цены. Тогда уже невозможно будет, скажем, купить у какой-то бабушки участок за 100 гривень, если ее оценочная стоимость составляет, например, 10 тысяч долларов», - заметил депутат.

Как сообщил В.МАТЧУК, законопроект также предусматривает, что основная информация о земельных участках будет выложена в Интернете. «Каждый желающий, таким образом, получит возможность посмотреть на основные характеристики этого участка, понять что и где происходит», - отметил он.