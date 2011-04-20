БЮТ: киевские чиновники и депутаты делят «шкуру убитого вчера зверя»

Депутат Киевсовета, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что его коллеги по фракции не будут сегодня участвовать в голосовании за кандидатуру нового секретаря горсовета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.

По словам А.БРИГИНЦА, вот уже сутки киевские чиновники и депутаты делят «шкуру убитого вчера зверя».

«В игре за должность нового секретаря Киевсовета пока есть только одна константа – фракция «БЮТ-Б» не голосует и не берет бюллетени», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Он также выразил мнение, что кандидатура Галины ГЕРЕГИ (фракция ГАК) на дожность секретаря Киевсовета сегодня может быть провалена.

«Таким образом, БЮТовские голоса посчитать просто (14 депутатов – УНИАН). Что касается остальных депутатов, то они будут брать бюллетени, но это вовсе не означает, что состоится голосование «за», - продолжил депутат.

«Более того, многие из обещавших Г.ГЕРЕГЕ поддержку голосовать за нее не будут. А некоторые из тех, кто публично не заявляет о ее поддержке, могут проголосовать «за». Если исходить из того, что фигура Г.ГЕРЕГИ компромиссная, и это единственная фигура, которую соглашается выдвинуть мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ, то можно допустить, что она не наберет необходимого количества голосов. Это позволяет исключить ЧЕРНОВЕЦКОГО из процесса подачи следующей кандидатуры», - пояснил А.БРИГИНЕЦ.

«После провала кандидатуры Г.ГЕРЕГИ уже группа из 40 депутатов может предлагать своего кандидата на пост секретаря. Вероятнее всего так и произойдет», - считает он.

«Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня исполнит свою миссию. А дальше Партия регионов и ее сателлиты будут продавливать своего «регионального» секретаря, расплачиваясь с депутатами должностями и ресурсами», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля лидер фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО по результатам согласительного совета руководства Киевсовета сообщил, что рассматриваются две кандидатуры на должность секретаря Киевсовета вместо Олеся ДОВГОГО – Г.ГЕРЕГА (фракция ГАК) и Владимир ДЕЙНЕГА (фракция Партии регионов).

В тот же день Киевсовет 112 из 113 голосами депутатов поддержал отставку О.ДОВГОГО.