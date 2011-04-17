Обжегшись на Харьковских соглашениях, Янукович опасается Таможенного союза?

Неоднозначный эффект от подписания «харьковских соглашений» вынуждают руководство Украины задумываться над целесообразностью вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Такое мнение выразил политолог Владимир ФЕСЕНКО, комментируя корреспонденту УНИАН в Харькове годовщину подписания «харьковских соглашений» .

Эксперт, отмечая «очевидную неоднозначность «харьковских соглашений», все же заметил, что именно они дали возможность Украине «спастись от больших и маленьких дефолтов, от разных финансовых пирамид, которые были тогда». Однако В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что эти соглашения фактически не только не решили для Украины газовые вопросы, но и добавили новые проблемы.

«Стратегически получили новые проблемы, а некоторые проблемы так и остались нерешенными, в частности по газу. Скидка есть скидка, она и ограничена во времени, и на сегодня проблема не в том, что мы меньше платим или могли бы платить, а в том, что цена растет. То есть, мы пожертвовали сроком для флота - можно сейчас оценивать насколько выгодно-невыгодно, нужно было делать или нет, - однако не получили даже по газу стратегического выигрыша, и в этом смысле итоги скорее неоднозначные», - заметил В.ФЕСЕНКО.

По мнению политолога, российская сторона больше всего сейчас заинтересована во вступлении Украины в Таможенный союз, но Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, зная о неоднозначности «харьковских соглашений» и о возможной экономической и политической выгоде от создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, не спешат принимать решения в интересах Таможенного союза.

«Думаю, что как раз опыт прошлого года влияет и на нынешние политические и экономические оценки ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА. Они понимают, что не стоит спешить, тем более, что вступление в Таможенный союз разрушает вопрос о европейской интеграции и даже вопрос о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, а здесь мы уже на подходе к финишу и рисковать нельзя», - сказал В.ФЕСЕНКО.

«Мне кажется, что эти проблемы сейчас понимают и АЗАРОВ, и ЯНУКОВИЧ, и то, что они не спешат, это как раз уже следствие «харьковских соглашений». Они поняли, что нельзя подписывать какие-то новые соглашения, а затем получать скорее убытки, чем достижения», - подчеркнул политолог.