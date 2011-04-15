СБУ провела обыски в управлении экологии КГГА

Сегодня, 15 апреля, сотрудники СБУ провели обыски в помещениях Главного управления экологии и охраны природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления СБУ в Киеве.

По их данным, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту растраты бывшими руководителями Оболонской РГА вверенного им имущества общины района, то есть преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено, что между Оболонской РГА и обществом, которое занимается строительством, было заключено соглашение о застройке микрорайона. Согласно документу, община района в результате застройки должна была получить квартиры для граждан, находящихся на квартирной очереди, а также социальные сооружения. Однако должностные лица изменили условия договора в интересах инвестора, чем нанесли ущерб оболонской общине на сумму более 39 млн. грн.

В ходе обысков изъяты предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, проинформировали в Управлении СБУ.