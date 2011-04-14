Ющенко подтвердил, что Тимошенко подписала газовые соглашения без директив

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в 2009 году подписывала газовые соглашения без утвержденных правительством директив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО имела его директивы как Президента, а правительство формальное решение не принимало об утверждении директив. При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не выполнила его директивы.

«К сожалению, то, на что пошла премьер-министр Украины, это, собственно говоря, была комбинация по существу политических мотивов», - сказал он, добавив, что эти мотивы заключались в том, чтобы, прибыв в Москву, показать, что «ваши вопросы решены и у вас нет проблем».

В действительности, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина почти на 10 лет была втянута в невиданные экономические проблемы, которых экономика еще не знала.

В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо сделать политический вывод о том, «как премьер принимала самостоятельное решение по тарифам и цене, какие аргументы привел господин ПУТИН для того, чтобы ею была принята такая кабала».

В то же время, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его не интересует уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, но интересует, когда это газовое соглашение будет денонсировано.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.