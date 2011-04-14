Азаров отказался поддержать реформу Януковича без всенародного обсуждения

В среду, 13 апреля, на заседании Кабинета министров Украины глава правительства Николай Азаров отправил на всенародное обсуждение проект медицинской реформы, разработанный командой комитета по реформам, возглавляемого первым заместителем главы администрации президента Ириной Акимовой.

По информации источников ZN.UA в правительстве, входе заседания министр здравоохранения Илья Емец представил на утверждение правительства проект закона «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении».

Премьер-министр Н.Азаров поинтересовался авторством законопроекта, поскольку он только три дня назад дал распоряжение заняться его разработкой. На что министр ответил, что данный законопроект разработан командой комитета по реформам во главе с И.Акимовой.

Н.Азаров, в свою очередь, спросил, почему законопроект не прошел всенародное обсуждение. Поскольку, по его словам, ранее было оговорено, что законопроекты и реформы, касающиеся широких слоев населения, должны проходить публичное обсуждение.

И.Акимова, являющаяся также представителем президента в Кабинете министров, заявила, что законопроект прошел всенародное обсуждение в январе-феврале 2011 года и теперь готов к утверждению Кабмином.

Однако Н.Азаров поинтересовался, почему же в таком случае данный законопроект не внес сам президент, после чего распорядился сделать документ достоянием гласности и вернуться к его утверждению как чрезвычайно важного после проведения его публичного обсуждения. Данный законопроект появился на сайте Минздрава.

Основанием для разработки законопроекта, как указано в заключении Минюста, послужило поручение премьер-министра Н.Азарова от 8 апреля 2011 года.

В законопроекте впервые дается определение видов медицинской помощи – экстренная, первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), а также введено новое понятие «паллиативная помощь». Отдельная статья определяет понятие системы стандартов в здравоохранении, в частности определяет стандарт медпомощи, клинический протокол, врачебный формуляр и т. д.

С целью эффективного использования ресурсов предлагается создание госпитальных округов (порядок их создания будет определяться Кабмином). Принципиально новым можно считать то, что во всех новеллах законопроекта предлагается (цитируем): «слова „Министерство здравоохранения Украины“ во всех падежах заменить соответственно словами „специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения“ в соответствующем падеже».

Означает ли это, что вся ответственность за состояние здравоохранения и санитарно-эпидемиологической обстановки государство переложит на плечи местного самоуправления? Или, как это теперь называется, делегирует полномочия?.. Кстати, в новом законопроекте нет даже упоминания о медицинском страховании.