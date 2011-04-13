Для Тигипко «преимущества вступления в Таможенный союз очевидны»

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо укреплять отношения со странами Таможенного союза, но не ценой отказа от евроинтеграции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Сильная Украина”.

По убеждению С.ТИГИПКО, главным внешнеполитическим ориентиром Украины должен оставаться Европейский Союз. Он отметил, что евроинтеграция - это не вопрос одномоментного выбора и краткосрочных выгод, а стратегический курс, которого нужно придерживаться. «У нас есть соглашение об ассоциации, которое мы должны выполнить, есть конкретный план действий по безвизовому режиму, а также продвижение в вопросе создания зоны свободной торговли с ЕС. Начатую работу нужно завершить», - подчеркнул вице-премьер.

«Преимущества вступления в Таможенный союз очевидны – внутренние цены на газ и нефть, от импорта которых зависит украинская экономика, дадут стране значительные, но краткосрочные выгоды, – сказал С.ТИГИПКО. – В то же время, если рассматривать среднесрочную перспективу, то огромный платежеспособный рынок Евросоюза – желанная цель украинских товаропроизводителей». По словам вице-премьера, страны, которые вошли в ЕС или подписали соглашение об ассоциации, в свое время получили импульс к «взрывному» развитию.

С.ТИГИПКО уверен, что решение проблемных вопросов, в частности относительно цен на энергоносители, не должно связываться со вступлением Украины в Таможенный союз. «Мы готовы обсуждать с «Газпромом» любые варианты сотрудничества, включая создание совместных предприятий. Взамен этого мы просим пересмотреть те условия газового контракта, которые считаем дискриминационными. Это нормальный процесс, – заявил С.ТИГИПКО. – Российские компании владеют нефтеперерабатывающими предприятиями в Украине, а значит, снижение экспортной пошлины на российскую нефть, которая поставляется в нашу страну, выгодно, в том числе и российскому бизнесу».

Кроме того, Украина, Россия, Беларусь и Казахстан – стратегические партнеры в реализации масштабных проектов в атомной энергетике, авиастроении и других сферах. «Все эти взаимовыгодные проекты не должны зависеть от формулы взаимодействия во взаимной торговле между Украиной и странами Таможенного союза. В противном случае – это было бы недальновидной политикой», – считает С.ТИГИПКО.