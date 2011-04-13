Тимошенко получила постановление о возбуждении «газового» дела

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО получила постановление о возбуждении в отношении нее третьего уголовного дела, касающегося газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Я только что получила из рук господина НЕЧИВОГЛОТА – это такой следователь есть в Генеральной прокуратуре – дело на двух с половиной листах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в этом постановлении описано, каким образом Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году заключила «неправильные газовые соглашения». «То, что они инкриминируют мне, это превышение служебных полномочий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, объем этого постановления свидетельствует «о полном кризисе жанра Генеральной прокуратуры».

Лидер «Батькивщины» убеждена, что соответствующее уголовное дело является ничем иным, как попытка очернить ее имя. Она добавила, что дело против нее было возбуждено по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО не сообщила, когда ее вызывают в Генпрокуратуру в следующий раз.

Комментируя возбуждение этого дела, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что возникают очень много вопросов, почему это дело появилось именно сейчас.

«Я думаю, что ЯНУКОВИЧ таким делом готовит себе базу идеологическую для той сдачи национальных интересов, которая будет происходить в ближайшие недели или месяцы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, нынешняя власть сосредоточит внимание на том, что Ю.ТИМОШЕНКО подписала невыгодные газовые условия, и теперь Украина вынуждена отказаться от европейской перспективы, зоны свободной торговли с Европой и идти в Таможенный союз и «сдать» НАК «Нафтогаз Украины». «Именно поэтому и именно сейчас родилось это уголовное дело», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, уголовное дело против нее является «пиар-акцией по подготовке к предательству стратегических интересов Украины».