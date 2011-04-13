Министр: Украина открыта для военного сотрудничества со странами СНГ

Украина открыта для диалога и взаимовыгодного военного сотрудничества со странами СНГ ради безопасности и стабильности в регионе, заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ вчера на заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств-участников СНГ.

Министр отметил, что проведение в Киеве заседания указанного Координационного комитета и учебно-методический сбор - свидетельство того, что Украина открыта для диалога и взаимовыгодного военного сотрудничества во имя безопасности и стабильности в регионе, информирует пресс-служба Минобороны Украины.

"Уверен, что все мероприятия, спланированные в рамках этого заседания и сбора, будут содействовать обмену опытом в таком важном вопросе как противовоздушная оборона наших государств.

В частности, положительно повлияют на организацию взаимодействия воздушных сил по недопущению нарушений воздушного пространства, проведение на двусторонней основе учений", - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

В заседании принимают участие главнокомандующие и командующие ВВС и войск ПВО семи стран СНГ. Украинская военная делегация участвовала в качестве наблюдателя.

По данным Минобороны, участники заседания рассмотрят итоги деятельности Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны стран-участниц СНГ за первый квартал 2011 года, обсудят вопросы состояния и перспектив дальнейшего развития объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, многостороннего и двустороннего развития военного и военно-технического сотрудничества. Также будет обсуждаться план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на 2011-2012 годы.