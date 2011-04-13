Реском КПРС и приемную Грача закрыли пожарные

Помещение республиканского комитета Коммунистической партии рабочих и селян (КПРС) по улице Кирова в Симферополе было опечатано вчера из-за нарушения норм пожарной безопасности.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского Управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«Леонид Иванович (лидер КПРС, депутат Верховной Рады Украины ГРАЧ) сейчас будет делать громкие заявления… Нам все равно: КПУ, СДПУ. Закон - один для всех», - сказал В.ИВАНОВ.

По его словам, предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности, обнаруженные во время проверки объекта в центре Симферополя 15-20 дней назад, не было выполнены. «До устранения нарушений применены предупредительные меры», - сказал В.ИВАНОВ.

В здании, где расположен реском КПРС, также находится приемная Л.ГРАЧА. В пресс-службе народного депутата утверждают, что в помещении в момент опечатывания находились люди.