Если бы не коррупция в вузах, треть студентов ходила бы с «хвостами»?

Эксперты заявляют о существенном увеличении уровня коррупции в высших учебных заведениях по сравнению с 2002 годом.

Как передает корреспондент, об этом заявили директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА и директор Образовательной программы Фонда "Возрождение" Георгий КАСЬЯНОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве по результатам проведенного опроса среди студентов вузов.

"Ситуация с распространением коррупции в высших учебных заведениях значительно ухудшилась по сравнению с 2002 годом, когда мы проводили аналогичный опрос", - сказал Г.КАСЬЯНОВ.

По мнению И.БЕКЕШКИНОЙ, именно введение внешнего независимого оценивания стало реальной реформой, которая позволила сократить уровень коррупции в вузах. "Преимущественно коррупция работает по рыночному принципу - спрос определяет предложение. В большинстве случаев инициатива идет от самих студентов", - добавила она.

При этом, согласно опросом, со случаями коррупции в вузах непосредственно сталкивались 33% студентов, еще 29% слышали об этом от других. Совсем не сталкивались с явлениями коррупции в своем вузе 38% опрошенных студентов.

И.БЕКЕШКИНА также сообщила, что в целом 32% студентов ответили, что им приходилось дарить подарки преподавателям, 27% предоставляли преподавателям многообразные услуги, 24% платили деньги за оценки, а 21% покупали рефераты, курсовые и дипломные работы. Не были задействованы в коррупционные действия только 34% студентов. Главная причина вовлеченности в различные виды коррупционных практик заключалась в стремлении получить нужную оценку - на это указали 52% опрошенных студентов. На давление преподавателя сослались гораздо меньше - 15%.

"Влиятельным фактором является успеваемость студентов. Чем она выше, тем вовлеченность в коррупционные практики меньше. Среди тех, чей средний балл успеваемости за последнюю сессию равнялся оценке "удовлетворительно", части тех, кто не сталкивался и сталкивался с коррупцией одинаковы (по 34%). Среди тех, кто имел средний балл "хорошо", таких, которые не сталкивались с коррупцией, уже больше, чем тех, кто с ней сталкивался (39% против 34%). А среди "отличников" этот разрыв еще более ощутимый (43% против 28%)", - добавила эксперт.

Общенациональный опрос студентов проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива и фирмой “Ukrainian Sociology Service” с 23 марта по 3 апреля 2010 года. Всего опрошены 1008 студентов согласно выборке, репрезентативной для студенческой общественности по расположению вуза, формой собственности, курсом обучения. Погрешность выборки не превышает 3,2%. Проект финансируется Образовательной программой Фонда "Возрождение".