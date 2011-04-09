Могилев обещает законопроект об отмене техосмотра

В ближайшее время в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Об этом сегодня во время брифинга во Львове сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ, передает корреспондент УНИАН.

«В ближайшее время, на протяжении недели, двух недель, в Верховную Раду будет внесен законопроект об отмене проведения Государственного технического осмотра. Но эти изменения будут касаться лишь частных транспортных средств», - уточнил министр.