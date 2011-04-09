Украина откроет границы для автомобилей «секонд-хенд» из ЕС?

Украина и Европейский Союз нашли подход к вопросу либерализации импорта в Украину автомобилей «секонд-хенд».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе заявил 8 апреля заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС.

«Что касается автомобилей «секонд-хенд», тут мы формулы нашли. По автомобилям, очевидно, это будут нормы, связанные с защитой, которые позволят в тот или иной момент фактически останавливать тот или иной импорт, который будет превосходить определенный уровень. При этом понятно, что с нашей стороны будет либерализация доступа», - сказал он.

По словам заместителя министра, Украина предлагает схему, в соответствии с которой в Украине получат развитие отрасли, связанные с автомобильной промышленностью, в частности, производство комплектующих.

«Знаете, можно либерализировать все, что угодно, но кроме всего этого, есть объемы производства, есть рабочие места, и люди просто должны элементарно получить работу, доходы и т.д.», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что при этом речь не идет о принуждении европейцев инвестировать в развитие такого производства.

«Инвестировать в эту отрасль может кто угодно, не получая никаких привилегий со стороны государства, и они получают возможность доступа на европейский рынок. Ну, условно говоря, если вы к нам экспортируете автомобилей на 1 млрд. долларов в год, то будьте добры через какое-то время выйти на то, чтобы на 100 млн. долларов комплектующих производилось в Украине и закупалось в Украине», - сказал заместитель министра экономики.

По его словам, предлагаемая формула будет защищать не конкретных производителей, а отрасли в целом, в том числе новые предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса.

Как сказал В.ПЯТНИЦКИЙ, реализация конкретных возможностей создания производств будет обсуждаться с отдельными странами-членами Евросоюза и конкретными производителями, а в соглашении о зоне свободной торговле будут закреплены лишь базовые принципы.

«Главное – создать ту среду, которая будет стимулировать (инвестиции – УНИАН) и базовые параметры которой будут зафиксированы в соглашении, чтобы было обще понимание того, как мы движемся, с одной стороны. С другой стороны, если стороны не выполняют каких-то своих обязательств – ну, господа, мы должны иметь в своих руках инструменты, я не скажу, принуждения к миру, но инструменты, чтобы защищать так или иначе наш рынок», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.