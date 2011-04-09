Симоненко не хочет смешанной системы выборов

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что выборы в Верховную Раду должны проводиться исключительно по пропорциональной системе.

Об этом он заявил в эфире программы "Большая политика” на телеканале “Интер” в пятницу вечером, комментируя предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об установлении проходного барьера на выборах для партий 4%, а для блоков - 5%.

По словам лидера КПУ, в настоящее время нужно вести речь не о процентах, а об очистке избирательного процесса от административного влияния, от влияния крупного капитала и пр.

"Я убежден, что здесь нужно бы исходить из того, чтобы вообще нулевую ставку барьера устанавливать. Потому что разнообразие всех позиций, представленных в обществе, должно быть представлено политическими партиями и их представителями", - отметил П.СИМОНЕНКО.

"Я убежден, что для выборов в Верховную Раду нужно оставить только пропорциональную систему. Не делать ее смешанной. Ведь смешанная система, в частности, ее мажоритарная часть, не исключает того, что будут покупать места, как до этого покупали списки", - добавил лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ предлагает ввести смешанную систему на выборах в Верховную Раду и повысить проходной барьер для партий и блоков.

В ежегодном послании Президента Верховной Раде, с которым В.ЯНУКОВИЧ выступил 7 апреля, предлагается, при условии сохранения пропорциональной системы, проходной барьер увеличить для партий до 4% и для блоков – до 5%. При этом отмечается, что это будет предотвращать попадание в парламент «маргинальных политических сил».