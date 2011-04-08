Тернопольский горсовет запретил красные флаги на День Победы

Тернопольский городской совет запретил размещение советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», соответствующее решение было принято сегодня, 8 апреля на седьмой сессии Тернопольского городского совета шестого созыва.

«Украинцы должны отмечать праздники без символики несуществующей страны. Чтить память погибших, возлагать цветы к памятникам можно с украинскими флагами, а не с красными флагами империи, которая привела к гибели миллионов украинцев. Мы на своей Богом данной земле должны прославлять украинские символы», - сказал, комментируя это решение, городской председатель Сергей НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля депутатское большинство Одесского горсовета, основу которого составляют члены фракции Партии регионов, проголосовало за проект решения председателя фракции Геннадия ТРУХАНОВА «Об использовании копий «Знамени Победы» во время мероприятий памяти о Победе в Великой Отечественной войне и об освобождении города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков».

«Мы считаем, что уже 10 апреля, в День освобождения Одессы, наш родной город должен выглядеть так, как он выглядел 10 апреля 1944-го года: увешанным красными флагами, флагами Победы», - заявил Г.ТРУХАНОВ.

17 марта Житомирский областной совет принял решение вывешивать в День Победы красные советские флаги на административных зданиях в области.

Согласно решению, 9 мая "в областном центре, городах и населенных пунктах региона пройдут праздничные мероприятия с использованием символики годов Великой Отечественной войны, а рядом с Государственным флагом Украины будет вывешиваться красное знамя Победы".

15 марта горсовет Севастополя принял решение, что в День Победы и в День освобождения Севастополя на флагштоках зданий органов местного самоуправления и исполнительной власти будут устанавливать «копию Знамени Победы».

Согласно документу, в День Победы (9 мая) и в День освобождения Севастополя (14 июня) копия Знамени Победы "в обязательном порядке вывешивается на флагштоках зданий органов местного самоуправления и исполнительной власти совместно с Государственным флагом Украины и флагом города-героя Севастополя».