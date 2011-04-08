Перед поездкой в Москву Кучме придется сходить еще на один допрос?

Следователи Генеральной прокуратуры Украины 11 апреля в шестой раз вызывают на допрос бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник из его окружения.

«По предварительным данным, его вызывают в понедельник на 11 часов», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На 12 апреля экс-президента пригласили в Москву на торжества, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос. Праздничные мероприятия состоятся в Большом кремлевском дворце.

Вместе с тем в пресс-службе Генпрокуратуры сегодня сообщили, что следователи еще не получали обращения от бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ с просьбой разрешить ему съездить в Москву.