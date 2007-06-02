Новый закон о выборах Верховной Рады официально опубликован
17:47, 02 июня 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
Сегодня, 2 июня, вышел специальный выпуск «Официального вестника Президента Украины», в котором опубликован Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов» и некоторых других законодательных актов Украины (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины и замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены)».
Как сообщает пресс-служба главы государства, также в этом номере издания напечатан Указ Президента Украины «О возобновлении действия Указа Президента Украины от 4 ноября 2005 года № 1542» относительно назначения О.Медведька Генеральным прокурором Украины.
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