Новый закон о выборах Верховной Рады официально опубликован

Сегодня, 2 июня, вышел специальный выпуск «Официального вестника Президента Украины», в котором опубликован Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов» и некоторых других законодательных актов Украины (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины и замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены)».

Как сообщает пресс-служба главы государства, также в этом номере издания напечатан Указ Президента Украины «О возобновлении действия Указа Президента Украины от 4 ноября 2005 года № 1542» относительно назначения О.Медведька Генеральным прокурором Украины.