Эксперт: ситуация для создания ЗСТ с Европой - самая благоприятная

Сегодняшняя ситуация наиболее благоприятна для создания зоны свободной торговли Украины с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал эксперт Института Владимир ЗАСТАВА.

По его словам, сегодня интересы украинской власти и крупнейшего украинского бизнеса в вопросе евроинтеграции и, в частности, создания зоны свободной торговли с ЕС, совпадают.

«Можно говорить, что у нынешней власти есть историческая возможность перевести развитие страны на качественно новый уровень и усилить реальную кооперацию Украины с Европой. Ведь позиция еврочиновников также однозначна – они полностью поддерживают евроинтеграционные устремления Украины. По нашей информации переговоры о создании ЗСТ могут завершиться в самое ближайшее время», - отметил эксперт.

Говоря о возможном присоединении Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, В.ЗАСТАВА заявил, что сначала необходимо зафиксировать наши отношения с ЕС в форме ЗСТ, чтобы в дальнейшем более эффективно развивать отношения со странами СНГ. «В этом смысле подход, который использовался при вступлении Украины в ВТО, может служить хорошим примером успешной стратегии», - отметил он.