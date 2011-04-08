Фельдман анонсировал благотворительный аукцион

Международный благотворительный фонд "Фонд Александра Фельдмана" начал реализацию проекта "Будущее - в глазах детей", направленного на защиту и решение проблем детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Александра Фельдмана.

Как отмечается в сообщении, этот проект является первой личной общенациональной кампанией народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА. В частности, на реализацию проекта планируется израсходовать 7 млн. грн. Проектом предусмотрен широкий спектр действий: от разработки законопроектов в защиту детей до конкретной адресной помощи физическим лицам и социальным учреждениям.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что главная цель кампании - не только попытка привлечь внимание общественности к проблемам детей, но и объединение гражданского общества вокруг решения проблем детей, не привлекая к этому политиков.

"К этой кампании может присоединиться каждый, кто хочет помочь. В рамках проекта планируется реализация трех основных направлений: "Защитим права ребенка", "Побеждаем болезнь вместе" и "Рука помощи", - сказал директор МБФ "Фонд Александра ФЕЛЬДМАНА" Максим ВОДКА.

Во время презентации проекта, которая состоялась 7 апреля, отмечалось, что программа "Защитим права ребенка" предусматривает работу от разработки законопроектов, направленных на защиту прав детей в разных сферах жизни, до оказания юридической помощи в каждом конкретном случае.

Программа "Побеждаем болезнь вместе" направлена на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Программа "Рука помощи" состоит из двух частей: помощь физическим лицам и социальным учреждениям и адресная помощь детям, нуждающимся в лечении, помощь социальным учреждениям - школам, больницам, библиотекам, детским садам.

А.ФЕЛЬДМАН сообщил о благотворительном аукционе, который планируется провести в конце мая. В рамках аукциона будут выставлены лоты из личной коллекции депутата. Все полученные от их продажи средства организаторы перечислят на помощь детям с онкозаболеваниями.

"Я вкладываю душу и средства и призываю всех небезразличных людей поддержать наш проект - по мере своих возможностей помочь детям. Мы всегда открыты новым людям, новым идеям. К этой кампании может присоединиться каждый, кому небезразлично будущее детей Украины, независимо от формы помощи", - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

К новой акции Международного благотворительного фонда Александра ФЕЛЬДМАНА уже присоединился известный шоумен и продюсер ПОТАП.

В пресс-службе напомнили, что МБФ "Фонд Александра Фельдмана" занимается проблемами детей со дня своего основания, а именно - 14 лет. Среди самых известных программ фонда - "Защитим детство", "Турнир тысячи команд", "Поддержка национального усыновления и семейных форм воспитания", "Поддержка многодетных семей", "Жизнь без наркотиков".