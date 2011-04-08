Россия рассекретила причину гибели Гагарина

Россия рассекретила результаты расследования гибели в 1968 году первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил начальник департамента по обеспечению деятельности архива президента РФ Александр СТЕПАНОВ.

Он отметил, что все выводы достаточно громоздки, но главный вывод заключается в следующем: «Исходя из анализа летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятной причиной катастрофы является выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда или - что менее вероятно - для предотвращения входа в верхний край облачности. Резкий маневр привел к последующему попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию в условиях усложненной метеорологической обстановки».

По словам А.СТЕПАНОВА, для расследования гибели Ю.Гагарина на следующий день после катастрофы самолета была создана государственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, промышленности, авиаконструкторы и другие специалисты.

А.СТЕПАНОВ отметил, что при этой комиссии было создано четыре подкомиссии: по анализу летной подготовки, по анализу материальной части разбившегося самолета, по проверке организации полета в Центре подготовки космонавтов. Четвертая комиссия сводила все полученные данные, сказал он.

А.СТЕПАНОВ надеется, что документы о расследовании смерти Ю.Гагарина снимут многие вопросы и псевдоисторические выводы по этому вопросу.

А.СТЕПАНОВ также сообщил, что рассекречена деятельность бюро ЦК КПСС по космической деятельности в период 1955 до 1966 года, когда была закончена программа «Восток». «Мы дали верхний слой документов, которые непосредственно рассматривались руководством страны», - сказал он.

При этом А.СТЕПАНОВ отметил, что на высшем государственном уровне рассматривались как принципиальные вопросы о развитии космических исследований, так и решения о награждении космонавтов, вопросы материального обеспечения. По его словам, эта информация опубликована в Вестники архива Президента РФ.

Справка УНИАН. Ю.Гагарин вместе с военным летчиком Владимиром Серегиным погиб 27 марта 1968 года в результате падения самолета МиГ возле деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области России.