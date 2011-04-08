Отставка Довгого - вопрос решенный?

В Киевском городском совете готовится вопрос об отставке заместителя Киевского городского председателя - секретаре совета Олеся ДОВГОГО.

Об этом УНИАН заявил депутат Киевсовета из фракции “УДАР Виталия КЛИЧКО” Валерий КАРПУНЦОВ.

“Сейчас идут переговоры во фракциях. Но есть два вопроса: первый - это отставка ДОВГОГО и второй – это следующая кандидатура. И сейчас даже не в том вопрос, чтобы отставить, а в том, что, насколько мне известно, нет определенной кандидатуры, кого на его место ставить”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

На вопрос, какие кандидатуры и от каких фракций рассматриваются, он ответил, что об этом читал в СМИ, поскольку “нет официально озвученной кандидатуры”.

“Понятно, для партии власти имиджевой была бы их кандидатура, но “скамья запасных” небольшая у “регионов”, - добавил депутат.

В то же время В.КАРПУНЦОВ не смог спрогнозировать, согласится ли Киевсовет отправить О.ДОВГОГО в отставку. “В прошлый раз этот вопрос ставил сам Олесь Станиславович... Он очень красиво вышел из ситуации. Понятно, что никто не собирался голосовать, потому что не было вопроса в повестке дня. Если бы он был подготовлен, то можно было бы получить результативное голосование. Легко”.

По информации депутата, вопрос об отставке О.ДОВГОГО не будет вынесен на ближайшее заседание сессии Киевсовета, поскольку требует времени для согласования во фракциях.

“Он не будет подготовлен на сессию 14 апреля. Это не будет 14-го, а будет через одну сессию. Вопросы не успевают подготовить так быстро”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ раскритиковал работу совета, заявил о значительных убытках, нанесенных общине в результате принятых советом неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

Также А.ПОПОВ отметил, что надеется на формирование в Киевсовете нового большинства, которое обеспечит возвращение городу незаконно розданных земель и собственности.

После выступления А.ПОПОВА лидер оппозиционной фракции «УДАР Виталия КЛИЧКО» Виталий КЛИЧКО инициировал рассмотрение вопроса об отставке О.ДОВГОГО.

Однако депутаты Киевсовета не поддержали предложение отправить О.ДОВГОГО в отставку. За соответствующее решение проголосовали 28 из 103 депутатов горсовета, присутствующих в зале, 54 – против.