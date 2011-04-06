Ставнийчук: Украина должна провести действительно честные выборы

Государство должно провести открытые, действительно честные, демократические выборы, и доказать и миру, и, собственно, своему обществу, что мы способны развивать страну в демократическом духе.

Так прокомментировала встречу главы государства с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина СТАВНИЙЧУК, сообщает пресс-служба Президента.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что разговор был конструктивным, и касался чрезвычайно серьезных проблем развития демократических процессов в Украине.

«Наиболее актуальные вопросы связаны с созданием в будущем Конституционной ассамблеи, с развитием избирательного законодательства. В частности - подготовкой парламентского закона о выборах», - подчеркнула она.

«Для власти абсолютно понятно, что вопрос общественно-политической легитимности, международной легитимности будущих парламентских выборов 2012 года уже сегодня зависит от процесса подготовки законодательства о выборах народных депутатов Украины. И, учитывая это, Президент Украины дал поручения качественно изменить эту работу, улучшить ее в направлении публичности и открытости, учета позиций заинтересованных сторон», – отметила М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, представители Мониторингового комитета ПАСЕ также интересовались вопросами свободы слова и борьбы с коррупцией в государстве. Она подчеркнула, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратил внимание гостей на то, что сегодня в Украине продолжается чрезвычайно сложный политический процесс

М.СТАВНИЙЧУК также отметила, что недавно проведенный «круглый стол» относительно осуществления политической реформы, ряд других встреч с участием иностранных и отечественных общественных экспертов в области избирательного права свидетельствуют о намерениях достичь широкого сотрудничества в вопросах подготовки закона о выборах народных депутатов Украины.

«В ближайшее время будет обнародован соответствующий законопроект и сделано все для того, чтобы прошло экспертное, профессиональное, очевидно, что и политическое публичное, открытое обсуждения всех его положений», - отметила советник Президента Украины.

«Будущий проект парламентского избирательного закона также обязательно будет передан Венецианской комиссии для получения соответствующей оценки и рекомендаций. Кроме того, важны также вопросы непосредственной подготовки к будущим выборам, проведение учений организаторов выборов, наблюдателей и других участников избирательных гонок, - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК. – Важно, чтобы для них были созданы условия, при которых они состоятся в свободной, конкурентной борьбе на демократических принципах».