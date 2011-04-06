Представитель Госдепартамента США поблагодарил Тимошенко

США осуждают применение выборочного правосудия в Украине.

Об этом заявил заместитель помощника Государственного секретаря США Дэниэл РАССЕЛ во время встречи в Киеве с лидером партии "Батьківщина" Юлией ТИМОШЕНКО.

"Правительство США придерживалось, и в дальнейшем будет придерживаться принципиальной позиции, которая заключается в том, что выборочное правосудие и преследование лидеров оппозиции является недопустимым в демократических обществах", - отметил представитель Госдепартамента США, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Д.РАССЕЛ выразил благодарность Ю.ТИМОШЕНКО за ее четкую позицию относительно защиты демократии и поддержки европейской перспективы Украины, в частности за ее усилия, направленные на ускорение подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. "Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие демократии в Украине и Вашу деятельность, которая приближает Украину к ЕС", - отметил он, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, лидер партии "Батьківщина" заявила, что украинская оппозиция целью свою деятельности считает признание в украинском обществе европейских ценностей.

"Сегодня наши граждане и международное сообщество уже не имеют сомнений в том, что Украина движется в обратном от демократии направлении. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть в наше государство настоящие европейские ценности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.