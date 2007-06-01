Наша Украина подтвердит каждое заявление, если Мороз настаивает

Народные депутаты от оппозиции готовы написать представления на имя спикера Александра Мороза для объявления их заявлений о сложении полномочий.

Об этом журналистам сказал народный депутат пятого созыва Руслан Князевич, сообщает пресс-служба Нашей Украины.

По его словам, на данный момент Верховная Рада руководствуется постановлением, принятым в четверг, где порядок сложения полномочий предусматривает не только написание заявления, но и соответствующее представление каждого депутата с просьбой огласить это заявление.

"Это масло масляное", - заявил депутат.

"Если они будут настаивать на том, чтобы эти заявления были, я думаю, мы можем запросто их подать, и выбить из-под них последний козырь", - заверил Князевич.