Наша Украина подтвердит каждое заявление, если Мороз настаивает
15:02, 01 июня 2007Политика
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Князевич отберет “последний козырь” у спикера
|Руслан Князевич
Об этом журналистам сказал народный депутат пятого созыва Руслан Князевич, сообщает пресс-служба Нашей Украины.
По его словам, на данный момент Верховная Рада руководствуется постановлением, принятым в четверг, где порядок сложения полномочий предусматривает не только написание заявления, но и соответствующее представление каждого депутата с просьбой огласить это заявление.
"Это масло масляное", - заявил депутат.
"Если они будут настаивать на том, чтобы эти заявления были, я думаю, мы можем запросто их подать, и выбить из-под них последний козырь", - заверил Князевич.
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