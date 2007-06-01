БЮТ называет Олийныка политическим существом с дрожащими коленями

Фракция БЮТ заявляет о сознательном написании ее членами заявлений о сложении своих депутатских полномочий и отрицает возможность оказания давления со своей стороны.

"Все члены нашей фракции написали свои заявления о сложении депутатских мандатов сознательно, выдержав жесткое психологическое давление со стороны коалиции, не поддавшись репрессиям и соблазнам миллионных взяток", - говорится в заявлении БЮТ.

"Требуя на коленях места в проходной части списка Партии регионов, Владимир Олийнык и ему подобные политические существа, для которых нет ничего святого ни в вопросах морали, ни в чести и человеческом достоинстве, сегодня готовы разорваться на части, чтобы только попасть в следующий парламент", - отмечается в документе.

"Именно поэтому сегодня с трибуны Верховной Рады и в средствах массовой информации они несут ахинею, чтобы только выслужиться, доказать свою преданность и ценой позора снова получить депутатский мандат, который оказался для них высшей ценностью", - добавляет фракция.

БЮТ отмечает, что "предателям, которые привыкли мерить других людей по собственному подлому нутру, сложно понять, что в политике может существовать честь, порядочность и ответственность перед избирателями".

"К счастью, ренегатство и измена никогда не были в почете у украинского народа. Рано или поздно, но люди и история давала им свою оценку. И сегодня происходит закономерный процесс, когда стаи политических неудачников и аутсайдеров переходят в оппозицию к собственному народу, общественной морали и общечеловеческим принципам", - заявляет БЮТ.

"Никакие истерики новых рекрутов Партии регионов не остановят досрочных выборов, на которых народ очистит страну от олийныкив, ковтуненков и полищуков. С этим страхом, с дрожащими коленями и надрывным голосом предатели доживают последние дни в украинской политике", - добавляет блок.

Украинская правда