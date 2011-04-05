Мельниченко записал очную ставку с Кучмой?

Защита бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ допускает, что экс-майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО вел собственную запись очной ставки 4 апреля. Вероятнее всего, камера была вмонтирована в его наручные часы, пишет LB.ua.

«Я обратил внимание на застывшую на уровне груди левую руку Николая, где был массивный хронометр, направленный в нашу сторону, а циферблат показывал 11.14.10, то есть, время, когда Николай вошел в кабинет следователя, - цитирует слова адвоката Л.КУЧМЫ Виктора ПЕТРУНЕНКО газета «Сегодня». - Другими словами, часы уже стояли, и мы заподозрили, что у них совсем другие функции, обратив на это обстоятельство внимание следователя».

Как только Н.МЕЛЬНИЧЕНКО попросили показать часы, передают «Факты ICTV», он сразу попросил перерыв в заседании, после которого вернулся уже без наручного украшения. Защита экс-президента сразу же сделала устное заявление о преступлении, так как во время очной ставки видеофиксация разрешена только Генпрокуратуре. Однако следователь стал на сторону Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, говорит адвокат, что, по мнению В.ПЕТРУНЕНКО, подтверждает необъективность следствия.

Комментируя произошедшую очную ставку между экс-президентом Украины и экс-майором, юристы указали на сомнительность очной ставки в условиях, когда стороны лично никогда не контактировали.

«Не может быть очной ставки между людьми, которые друг с другом не знакомы, и между людьми, которые не имеют общего события, о котором они могут давать разные показания. Леонид Данилович КУЧМА и майор Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не имеют такого события», - заявил В.ПЕТРУНЕНКО.

По мнению юриста Михаила ИЛЬЯШЕВА, «если люди никогда между собой не пересекались, не пересекались их пути, они не являются свидетелями одних и тех же обстоятельств, событий, то целесообразность этой очной ставки сомнительна».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля с. г. в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры прошла очная ставка между бывшим Президентом Л.КУЧМОЙ и экс-сотрудником его охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Но Л.КУЧМА отказался комментировать, как именно проходила очная ставка. Экс-Президент отметил, что не имеет права говорить, на какие именно вопросы он давал ответы.

В свою очередь, экс-майор Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что очная ставка была конструктивной.