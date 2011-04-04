От Кабмина требуют срочного внесения изменений в Налоговый кодекс

«Наша Украина» требует от Кабинета Министров срочного внесения изменений в Налоговый кодекс, отменив запрет юридическим лицам относить на валовые расходы все операции с плательщиками единого налога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК.

В частности, партия требует безотлагательно внести на рассмотрение парламента изменения в Налоговый кодекс, отменив положение, которое парализует работу предпринимателей, сотрудничающих с юридическими лицами на общей системе налогообложения.

В.МАТЧУК напомнил, что с 1 апреля 2011-го вступила в действие статья 139 нового Налогового кодекса, которая запрещает юридическим лицам относить на валовые расходы все операции с плательщиками единого налога. По его словам, это может повлечь закрытие 400 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку предприятиям будет просто невыгодно работать с упрощенцами и они будут отказываться от их услуг.

«Таким образом, вместо упрощения условий ведения предпринимательской деятельности, Налоговый кодекс закладывает нормативный фундамент, который создает необоснованные препятствия для работы малого бизнеса в правовом поле и вынуждает предпринимателей уходить в тень или прекращать свою деятельность», - отмечает В.МАТЧУК.

Он обратил внимание, что следствием этого будет рост безработицы и социального напряжения в обществе. При этом заметил депутат, государство не готово на сегодняшний день предложить упрощенцам другие рабочие места с достойным уровнем заработной платы для этих людей. Ведь за последние три месяца количество зарегистрированных безработных уже и так выросло на 215 тысяч человек.

«Кроме того, правительство, наконец, должно разработать законопроект, который будет регламентировать деятельность предпринимателей на едином налоге. Во время налогового майдана чиновники взяли на себя обязательство за два месяца разработать новую модель упрощенной системы налогообложения, но этого по сей день не сделано. Создается впечатление, что власть сознательно оттягивает формальное урегулирование деятельности малого бизнеса, и тем самым уничтожает условия для развития и укрепления в Украине независимой прослойки среднего класса», - подчеркивает В.МАТЧУК.

«Продавленный властью Налоговый кодекс лишь осложняет работу предприятий и дискредитирует саму суть налоговой реформы. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы в законопроектах, которые будут регулировать деятельность упрощенцев, были обязательно учтены предложения общественных организаций малого и среднего бизнеса», - добавил депутат.