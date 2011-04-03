Интересы Кучмы защищают четыре адвоката

Интересы экс-президента Украины Леонида Кучмы, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, что привело к гибели журналиста Георгия Гонгадзе, защищают четыре адвоката, сообщил в интервью "5 каналу" адвокат Кучмы Игорь Фомин.

"На сегодняшний день в команде адвокатов четыре человека, не считая помощников", - сообщил Фомин.

По его словам, такое количество адвокатов обусловлено большим объемом дела, которое насчитывает почти 150 томов.