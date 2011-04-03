Интересы Кучмы защищают четыре адвоката
18:55, 03 апреля 2011Политика
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В деле почти 150 томов
Интересы экс-президента Украины Леонида Кучмы, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, что привело к гибели журналиста Георгия Гонгадзе, защищают четыре адвоката, сообщил в интервью "5 каналу" адвокат Кучмы Игорь Фомин.
"На сегодняшний день в команде адвокатов четыре человека, не считая помощников", - сообщил Фомин.
По его словам, такое количество адвокатов обусловлено большим объемом дела, которое насчитывает почти 150 томов.
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