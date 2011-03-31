Чорновил: американский адвокат Кучмы обвинял украинцев в Холокосте

Юристы Леонида КУЧМЫ оценили не все последствия приглашения Алана ДЕРШОВИЦА для защиты экс-президента, поскольку американский адвокат известен своими антиукраинскими убеждениями.

Такое мнение в комментарии журналу WEEKLY.UA высказал народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как отмечает издание, экс-президент Л.КУЧМА, привлеченный по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе в качестве подозреваемого, определился со своими защитниками. В частности, второго Президента Украины в деле об убийстве Г.Гонгадзе будет защищать американский адвокат А.ДЕРШОВИЦ. Однако американец А.ДЕРШОВИЦ может лишь консультировать - для полноценного участия в процессе он должен владеть государственным языком и сдать в Украине квалификационный экзамен.

Как говорит Т.ЧОРНОВИЛ, «А.ДЕРШОВИЦ — заметная фигура в юридическом мире. Его стараниями избежал газовой камеры известный афроамериканский футболист СИМПСОН, зарезавший свою жену. Адвокат нашел свидетелей, слышавших, как полицейский, который собрал на месте преступления улики, однажды произнес слово «ниггер». И хотя он сказал это много лет назад и совсем по другому поводу, А.ДЕРШОВИЦ убедил присяжных, что полицейский не был беспристрастным и мог сфабриковать фальшивые улики против чернокожего СИМПСОНА». По словам депутата, «выбор А.ДЕРШОВИЦА, который входит в топ-десятку самых известных евреев мира по версии газеты Jerusalem Post, понятен. Одним своим участием в процессе он призван дать мировую огласку «делу Кучмы».

Но, похоже, говорит Т.ЧОРНОВИЛ, «юристы экс-президента оценили не все последствия приглашения А.ДЕРШОВИЦА, который также известен своими антиукраинскими убеждениями, и даже был вызван в суд в Австралии за высказывание о «широкомасштабном» участии украинцев в Холокосте».

Напомним, в отношении Л.КУЧМЫ 21 марта 2011 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования убийства журналиста Г.Гонгадзе.

30 марта сайт Президентского фонда Л.КУЧМЫ «Украина» сообщил, что к команде, представляющей интересы Л.КУЧМЫ в открытом против него деле, присоединился А.ДЕРШОВИЦ. Он стал специальным советником второго Президента Украины.