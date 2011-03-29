Луценко о Сумах, предательстве Ющенко, оффшорах и обоссавшемся генерале

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО поддерживает акцию “Верни Украину!”, которая начинается сегодня в Сумах.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО написал в письме к сумчанам, текст которого передан агентству УНИАН.

В письме он отмечает, что хочет поддержать сумчан, поскольку его многое связывает с этой областью, в частности, то, что его мать - из-под Глухова, а также собственное участие в таких акциях как “Сожжение чучела ЩЕРБАНЯ (экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ - УНИАН) в 2003-м, освобождение студентов у донецкого генерала милиции, который обоссался в своем кабинете в 2004-м, из-за незабываемых 20-тысячных митингов в 2007-м, заботы сумских предпринимателей в 2010-м”.

Как отмечает Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас в Сумах проблемы, которые распространены по всей Украине, “стали ребром - фактическое закрытие завода им. Фрунзе и очередная попытка лишить торговых мест предпринимателей означает банкротство и людей, и города в целом”.

Ю.ЛУЦЕНКО обвиняет в сложившейся ситуации в Украине, бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО, который “продал Помаранчевую революцию”. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЮЩЕНКО “договорился с олигархами: вы финансируете исторические памятники и дворцы гетманов, а я не замечаю, что вы платите 2% налогов на Кипре, а не 30% - в Украине. Попытки Юлии ТИМОШЕНКО принять в парламенте закон для изменения этого ограбления постоянно дружно проваливали и «регионалы», и «нашеукраинцы», и коммунисты. 5 лет демагогии привели к разочарованию и апатии. На этой почве Президентом стал Виктор ЯНУКОВИЧ».

Ю.ЛУЦЕНКО замечает, что, “по официальным данным Нацбанка, в прошлом году из страны в подобные Кипру оффшоры вывели 200 млрд. грн. Это почти годовой доход госбюджета Украины. Одновременно трещит бюджет – не хватает не только на «улучшение вашей жизни уже сегодня», но и на текущие выплаты учителям, врачам, пенсионерам. Эти деньги одалживают за рубежом - внешний долг вырос за прошлый год на треть, а также выжимают из предпринимателей, из “базарников”, из села. Вместе с тем, еще и сокращают больницы, школы, институты”.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, “впервые в Украине сложилась ситуация, когда немногих интересуют удобные для политиканов схемы «бандеровцы против москалей». Очевидным становится противостояние «народ против олигархов». Причем народ и восточной, и западной Украины”.

Ю.ЛУЦЕНКО призывал сумчан “не бояться и бороться. Организуйтесь, действуйте, защищайте себя. Из Сум всегда начиналась победа”.

Как сообщал УНИАН, в Сумах начинается бессрочная акция «Верни себе Украину!». Координационный совет общественности Сумской области призывает граждан Украины присоединиться к акции, чтобы заставить власть вернуться к проблемам простых граждан и служить народу Украины. Среди упомянутых проблем авторы заявления называют постоянный рост цен на электроэнергию, воду, тепло, газ, существенное повышение цен на самые необходимые продукты, в частности, гречку, муку, масло. Кроме того, “пенсионная реформа” оборачивается повышением пенсионного возраста, до которого среднестатистический украинец не доживет, “медицинская реформа” превращается в массовое закрытие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, “образовательная реформа” лишает наши села школ вообще, а города остаются без украинских школ”.